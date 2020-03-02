Китайские власти заставляют уйгуров работать на фабриках, которые производят продукцию для десятков всемирно известных брендов. Об этом говорится в докладе Австралийского института стратегической политики (ASPI), пишет «Медуза».

Отчет ASPI основан на анализе открытых данных, изображений со спутников, других исследовательских работ и материалов в СМИ. В исследовании говорится, что власти Синьцзян-Уйгурского автономного района фактически привлекают уйгуров к принудительному труду по рабочим контрактам в разных регионах страны.

По меньшей мере 80 тысяч уйгуров в 2017-2019 годах были вывезены из Синьцзяна для работы на фабриках в девяти других провинциях Китая, говорится в докладе. Там им ограничивают свободу передвижения, размещают в отдельных общежитиях, заставляют посещать занятия по идеологической подготовке и запрещают совершать религиозные обряды.

Исследователи нашли 27 китайских фабрик, на которых работают уйгуры. Эти предприятия связаны с 83 всемирно известными брендами, среди которых Apple, Google, Microsoft, Adidas, Nike, H&M, Uniqlo, Zara, Mercedes-Benz и Volkswagen. Предполагается, что бренды не знали о принудительном труде уйгуров на фабриках своих поставщиков.

С 2017 года из Синьцзян-Уйгурского региона Китая поступают сообщения о дискриминации этнических меньшинств, в основном исповедующих ислам, и отправке представителей коренных общин (уйгуров, казахов, кыргызов и других) в «лагеря политического перевоспитания». Пекин утверждает, что эти учреждения, которые активисты называют «лагерями политического перевоспитания», являются центрами профессионального обучения, созданными для противодействия экстремизму и терроризму.

8 октября 2019 года Министерство торговли США наложило санкции на 28 китайских государственных учреждений и частных фирм за причастность к нарушению прав этнических меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и других регионах Китая.

14 января 2020 года Human Rights Watch назвала Китай главным нарушителем прав человека в 2019 году. Китай, по данным правозащитников, использует экономические и дипломатические средства, в том числе угрозы и шантаж в адрес представителей различных стран в ООН, чтобы мировое сообщество не смогло привлечь его к ответственности за репрессии в отношении мусульманских меньшинств и другие нарушения прав человека.

Minval.az