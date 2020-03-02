Вдова основателя Apple Стива Джобса филантроп Лорен Пауэлл Джобс не собирается оставлять своим детям многомиллиардное наследство, доставшееся ей после смерти мужа. Об этом она заявила в интервью газете The New York Times.

«Я не заинтересована в приумножении богатства из поколения в поколение, и мои дети знают это, — подчеркнула Пауэлл Джобс. — Стив не хотел этого. Если я проживу достаточно долго, все закончится на мне», — указала она.

По ее словам, ситуация, при которой небольшая группа людей контролирует значительную сумму денег, «является неправильной и несправедливой».

«Мы видели это на рубеже XIX-XX веков на примере семей Рокфеллеров, Карнеги, Меллонов и Фордов. Такое накопление опасно для общества. Так не должно быть», — указала Джобс.

У вдовы Джобса, умершего от рака поджелудочной железы в октябре 2011 года в возрасте 56 лет, осталось трое детей. The New York Times оценивает ее состояние в $27,5 млрд.

В 2004 году Пауэлл Джобс основала благотворительную организацию Emerson Collective («Эмерсон коллектив»), которая занимается проектами, направленными, в том числе, на сокращение социального неравенства.

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