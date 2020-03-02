Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что власти готовятся направить в Грецию пограничную полицию для сдерживания потока мигрантов, увеличившегося с открытием границы ЕС и Турции на фоне обострения в сирийском Идлибе.

«Мы должны быть четко нацелены на то, чтобы остановить людей на внешней границе», — сказал Нехаммер, передает РИА Новости.

По его словам, греческой службе безопасности требуется «любая помощь — кадровая, материальная и финансовая». Австрийское министерство внутренних дел в настоящий момент готовит к отправке в Грецию пограничную полицию, уточнил Нехаммер.

Глава МВД Австрии добавил, что и на австрийской границе готовятся меры, в этой связи в понедельник он встретится с венгерским коллегой.

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