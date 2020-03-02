В Иране умер от коронавируса член Совета целесообразности (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Сейед Мохаммад Мирмихаммади. Об этом сообщает издание IFP News.

Мирмихаммади скончался утром 2 марта в больнице «Масихе Данешвари» в Тегеране, где в настоящее время находятся большинство иранцев, заразившихся COVID-19.

На данный момент Иран входит в тройку стран по количеству инфицированных COVID-19, всего в стране заразились 593 человек, 43 умерли.

Ранее парламент страны приостановил работу из-за угрозы распространения коронавируса.

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