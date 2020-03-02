В Индонезии два человека заразились коронавирусом.

Об этом сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на президента страны Джоко Видодо.

Как отмечается, вирус обнаружили у 64-летней женщины и ее 31-летней дочери, они контактировали с японцем в начале февраля, у которого позже зафиксировали наличие COVID-19 в Малайзии.

Президент добавил, что в стране более сотни больниц имеют карантинные палаты, оборудованные по международным стандартам.

Заболевшие проживают в городе Депок. В настоящее время они находятся в инфекционной больнице в Джакарте.

Minval.az