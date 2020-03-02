Казахстан сокращает авиарейсы в Азербайджан и вводит запрет на въезд в страну граждан Ирана, передает издание Today.kz.

«На сегодня приостановлены регулярные рейсы, пешие переходы, железнодорожные, автомобильные пассажирские перевозки с Китаем. Из КНР эвакуированы 480 казахстанцев. С 3 февраля приостановлена выдача виз всем иностранным гражданам в Китае. С 5 марта сокращаются авиарейсы с Азербайджаном и вводится запрет на въезд в Казахстан граждан Ирана. Нашим гражданам рекомендовано воздержаться от посещения стран с высоким эпидемиологическим риском», — заявил министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди.

По словам министра, в странах, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, находятся более 95 тысяч граждан Казахстана, из них 35 тысяч – в Корее, 40 тысяч – в США, 5 100 – в Эмиратах, 5000 – в Германии, 3000 – в Великобритании, 1800 – в Италии, 1000 – во Франции.

«Большинство из них студенты, трудовые мигранты, персонал загранучреждений и их семьи, туристы и бизнесмены. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации будет рассматриваться вопрос об эвакуации казахстанских граждан. На сегодня среди казахстанских граждан, находящихся за рубежом, не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом», – резюмировал Тлеуберди.

Как уточнил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев, граждане, купившие билеты на самолеты в Баку, могут оформить их возврат.

«С 5 марта приостанавливается рейс Нур-Султан – Баку. Рейс Алматы – Баку ограничиваем с 5 до одного в неделю, Актау – Баку с 7 до одного рейса. Авиамаршрут Нур-Султан – Токио ограничиваем с 2 до одного рейсов», – сказал Камалиев.

Пассажиры, имеющие билеты на самолеты в Баку и Токио могут оформить возврат проездных документов по месту их приобретения без штрафных санкций и в полном объеме.

Кроме того, в Казахстане из-за коронавируса приостановлена выдача разрешений на привлечение иностранной рабочей силы для ряда стран. Об этом, как пишет Today.kz, сообщил вице-премьер Ералы Лукпанов на заседании правительства.

«Приостановлена выдача разрешений на привлечение иностранной рабочей силы для стран первой и второй категорий» , — сообщил он.

В данным категориям относятся: Китай, Иран, Гонконг, Макао, Тайвань, Южная Корея, Япония, Италия, Сингапур, Таиланд, Азербайджан.

Minval.az