Официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас заявил, что власти страны считают ситуацию с нелегальными мигрантами угрозой для национальной безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Турция способствует перемещению нелегальных мигрантов.

«Вместо того чтобы ограничить незаконных перевозчиков мигрантов и беженцев, Турция сама стала перевозчиком. Собравшиеся люди насильно пытаются проникнуть на территорию Греции, несмотря на тот факт, что греческая сторона ясно дала понять, что вообще не разрешен их проход», — сказал Петсас.

Он отметил, что данная ситуация несет за собой «активную, серьезную, исключительную и асимметричную» угрозу национальной безопасности Греции.

Греческое правительство постановило усилить до максимального уровня меры по охране восточной сухопутной и морской границ силовыми структурами и вооруженными силами для предотвращения нелегального проникновения людей на территорию республики, сообщил Стелиос Пецас.

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