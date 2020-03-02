Американский госсекретарь Майп Помпео заявил, что Соединенные Штаты не заключали никаких тайных договоренностей с террористической группировкой «Талибан». Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на CBS.

Он отметил, что была опубликована открытая версия соглашения сторон. В документе представлены две составные части, касающиеся выполнения соглашения.

«Только они являются секретными», — отметил Помпео.

Он заверил, что никаких дополнительных секретных договоренностей между США и талибами не было.

«Это абсолютно прозрачное соглашение», — подчеркнул Помпео.

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