Американский госсекретарь Майп Помпео заявил, что Соединенные Штаты не заключали никаких тайных договоренностей с террористической группировкой «Талибан». Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на CBS.
Он отметил, что была опубликована открытая версия соглашения сторон. В документе представлены две составные части, касающиеся выполнения соглашения.
«Только они являются секретными», — отметил Помпео.
Он заверил, что никаких дополнительных секретных договоренностей между США и талибами не было.
«Это абсолютно прозрачное соглашение», — подчеркнул Помпео.