Правительство Афганистана не брало на себя ответственность освободить пять тысяч пленных талибов, заявил афганский президент Ашраф Гани на пресс-конференции, посвященной подписанию договора между США и «Талибаном». Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на TOLO News.

Освобождение пленных обозначено как одно из условий сделки между Соединенными Штатами и талибами, однако подобные меры не входят в полномочия США, заявил Гани. Он подчеркнул, что данный шаг не может рассматриваться как условие, он должен быть частью переговоров.

Ранее США и «Талибан» подписали мирное соглашение. Американская сторона обязалась, что ее и союзнические войска покинут Афганистан за 14 месяцев при соблюдении талибами договоренностей.

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