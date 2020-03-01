Одна из крупнейших мировых авиакомпаний Emirates Airlines попросила сотрудников уйти в отпуск из-за экономических потерь, связанных с распространением коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на имеющееся в его распоряжении письмо руководства компании сотрудникам.

В документе указывалось, что из-за вспышки коронавируса в компании зафиксировали «ощутимое замедление» бизнеса. В связи с этим сотрудникам компании рекомендовали взять оплачиваемый отпуск. Сотрудникам, чьи обязанности не связаны с оперативной деятельностью, предложили уйти в отпуск за свой счет.

Из-за коронавируса Emirates отменила все рейсы в материковый Китай, за исключением рейсов в Пекин, и приостановила все полеты в Иран.

Minval.az