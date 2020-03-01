Эпидемия коронавируса, вспыхнувшая сначала в Китае, а теперь стремительно распространяющаяся по всему миру, серьезно изменила календарь массовых мероприятий, передает Trend. Дело в том, что коронавирус передается воздушно-капельным путем и может быстро распространяться. Чтобы не заразиться, медики настоятельно советуют реже посещать места массового скопления людей.

Так, Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ) сообщили, что в ближайшие дни обсудят и могут принять решение о переносе ежегодной весенней встречи из-за коронавируса. В 2020 году это совместное заседание намечалось на 13-19 апреля, оно должно пройти в Вашингтоне.

29 февраля, во Франции объявили об отмене всех общественных мероприятий. Это произошло после экстренного заседания в Елисейском дворце с участием президента Эмманюэля Макрона. Среди крупных отмененных мероприятий во Франции — парижский полумарафон, выставка инвестиций в недвижимость в Каннах, карнавал в городе Анси, сельскохозяйственная выставка в Париже.

На похожий шаг пошла и Швейцария, там отменены все крупные мероприятия. Наиболее значительное из них — женевский автосалон.

В Германии же была отменена крупнейшая в мире туристическая выставка в Берлине. Из-за обострения ситуации с коронавирусом Sars-CoV-2 в Германии организаторы крупнейшей в мире туристической ярмарки ITB приняли решение об отказе от ее проведения. Об этом сообщил официальный представитель ITB в пятницу, 28 февраля. Ярмарка должна была пройти в Берлине с 4 по 8 марта. Предполагалось, что в ней примут участие более десяти тысяч фирм, так или иначе связанных с туристическим бизнесом.

Организаторы целого ряда культурных мероприятий в Италии — презентаций книг и выставок, пресс-конференций и премьер — отменяют или переносят их из-за распространения коронавируса. В областях Ломбардия и Венето, где выявлены очаги распространения вируса, закрыты все театры, включая «Ла Скала» в Милане и «Ла Фениче» в Венеции, музеи, библиотеки, галереи. Крупнейшие достопримечательности закрыты в Лигурии. До конца недели посетителей не принимает Аквариум Генуи и Палаццо Дукале — центральный выставочный зал города. Подобные меры распространяются на области Фриули-Венеция-Джулия и Трентино-Альто-Адидже. Министерство культуры отменило акцию «Бесплатный музей по воскресеньям», которая проходит во всех государственных музеях в первое воскресенье месяца. 1 марта приостановлена акция, которая позволяет бесплатно посетить музеи, археологические парки и другие достопримечательности. В соответствии с распоряжением министерства здравоохранения и по решению Совмина приостанавливаются все программы школьных экскурсий. Из-за закрытия кинотеатров в нескольких областях отложен выход на экраны двух фильмов. Значительно снизились кассовые сборы уже идущих фильмов.

Одна из наиболее популярных выставок мобильных технологий в этом году в Испании отменяется. Речь идёт о мероприятии под названием Mobile World Congress. Организаторы выставки сообщили, что праздник придётся отменить из-за опасений по поводу безопасности посетителей.

В соседней Грузии Тбилисский государственный университет имени Иванэ Джавахишвили перенес начало весеннего семестра со 2-го на 16 марта с учетом рекомендаций Министерства образования этой страны. Из-за угрозы распространения нового коронавируса (COVID-19) в государственных школах Грузии весенние каникулы решили начать на неделю раньше – 2 марта. Воспитательный процесс на две недели также будет приостановлен в детских садах. За это время в образовательных учреждениях должны будут провести дезинфекцию. Минобразования Грузии обратилось с аналогичными рекомендациями к частным школам. Университетам и профучилищам советовали отложить начало весеннего семестра.

В Южной Корее отменили спортивные ивенты. Чемпионат мира по шорт-треку, который должен был пройти 13-15 марта, не будут проводить из-за угрозы массового заражения. На родине K-Pop также отменяют концерты и фестивали. Культовая группа BTS, участники которой сейчас находятся в мировом туре, хочет отказаться от большого концерта в Сеуле — для фанатов бойзбэнда это огромный удар.

В Японии отменены массовые мероприятия, с понедельника будут закрыты большинство школ. В Токио и Осаке в этом году не будут проводиться традиционные праздники любования сакурой, цветение которой в этом году выпадает на вторую половину марта. С субботы и до середины марта закрыты Диснейленд и другие парки аттракционов. На самом северном острове Хоккайдо в пятницу введена чрезвычайная ситуация из-за роста заболеваний.

Мэры нескольких польских городов также отменили все массовые мероприятия, которые были организованы местными властями, из-за страха распространения коронавируса.

Minval.az