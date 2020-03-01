Миллиардер Том Стайер, которого президент США Дональд Трамп окрестил «лузером» и «мини-Майком» (Майкл Блумберг), выбывает из президентской гонки в США, сообщает РИА Новости со ссылкой на NBC.

На праймериз среди кандидатов в президенты США от Демократической партии в штате Южная Каролина Стайер оказался на третьем месте, хотя потратил миллионы долларов на свою кампанию для привлечения избирателей в данном штате.

Как отмечает телеканал, Стайер потратил «непомерные» суммы собственных денег на гонку, уступив в этом плане лишь другому миллиардеру — бывшему мэру Нью-Йорка Майку Блумбергу.

Одним из главных предвыборных обещаний Стайера было «оказать давление на конгресс, чтобы призвать к ответу Трампа» через процедуру импичмента.

Ранее Трамп отсеял тех кандидатов, которые, на его взгляд, «не имеют шансов» на выборах. Среди непрошедших «отбор» оказался Том Стайер, который, по версии Трампа, «лузер», и «мини-Майк» (в сравнении с Блумбергом).

Согласно информации издания The Atlantic, Стайер последние годы был одним из ведущих доноров Демократической партии, а также проталкивал идею импичмента Трампа. В 2016 году ожидалось, что он тоже объявит об участии в борьбе за президентство, однако он не стал этого делать. Аналогично не оправдались ожидания о его участии в борьбе за кресло сенатора на выборах 2018 года, хотя он даже записал агитационный ролик, напоминает издание.

Состояние Стайера оценивается в более чем полтора миллиарда долларов. Выступая против влияния бизнеса на власть, он при этом сам участвовал в создании банков, а также входил в руководство крупной компании. Однако в 2010 году вместе с женой отдал половину своего состояния на тот момент на благотворительность, а в 2012 году продал свою долю в бизнесе и основал некоммерческую организацию NextGen America, которая поддерживает прогрессивные взгляды в вопросах изменения климата, иммиграции, здравоохранения и образования.

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