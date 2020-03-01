ВС Турции разрушили военный аэродром сил режима Башара Асада в районе Нейраб провинции Алеппо.

Этот военный объект в пригороде Алеппо активно использовался силами Асада при организации атак на населенные пункты зоны деэскалации. Удар по аэродрому был нанесен в субботу ударными БПЛА и артиллерией ВС Турции.

«Анадолу» отмечает, что после удара ВС Турции по аэродрому Кувейрас на востоке Алеппо, командование сил Асада накануне перебросило всю авиационную технику на аэродром в районе Нейраб, однако и тот подвергся ударам турецкой армии.

По данным местных источников, вывод из строя аэродромов на северо-западе Сирии значительно сузит возможности для маневрирования сторонников Асада в этой части страны.

Minval.az