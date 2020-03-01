Руководитель комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции (ВНСТ), посол Волкан Бозкыр будет в течение одного года исполнять обязанности президента Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщает АПА со ссылкой на Министерство иностранных дел (МИД) Турции, 12 июня прошлого года Турция выдвинула кандидатуру Волкана Бозкыра на должность президента Генеральной Ассамблеи ООН.

Данное обращение было утверждено 27 февраля этого года.

Отметим, должность президента Генеральной Ассамблеи является одной из самых престижных в этой международной организации. В.Бозкыр официально приступит к работе на посту президента 15 сентября этого года и будет руководить работой 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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