Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар объявил о проведении операции «Щит весны» на северо-западе Сирии.

Как сообщает АПА, глава оборонного ведомства заявил, что операция начата в ответ на подлый авиаудар по позициям турецких военных, унесшем 27 февраля жизни 36 военнослужащих в зоне деэскалации.

«Турция не преследует цель вооруженного противостояния с Россией в Сирии. Наша задача – предотвращение преступление режима Башара Асада, устранение радикализации и предотвращение миграции. ВС Турции основываются на праве на самооборону. Нашей целью являются лишь сторонники Асада, атакующие расположение турецких военных», — подчеркнул Акар.

Глава Минобороны Турции сообщил, что с начала операции уничтожены 1 беспилотник, 8 вертолетов, 103 танка, 72 артиллерийские установки /гаубицы, 3 системы ПВО, нейтрализованы 2 212 военнослужащих сирийского режима.

«Основываясь на праве на самооборону, Турция будет наносить мощные удары в ответ на любые атаки на расположение войск в Идлибской зоне деэскалации, в том числе в районе наблюдательных пунктов. В этом не может быть никаких сомнений. Турция ожидает от России задействования всех рычагов влияния на режим Башара Асада с целью прекращения атак в Идлибской зоне деэскалации и отвода сил Асада за пределы зоны, очерченной сочинскими договоренностями», — сказал министр.

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