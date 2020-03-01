Мужчина в возрасте старше 70 лет скончался от коронавируса в японской префектуре Хоккайдо.

Как сообщает ТАСС, об этом в воскресенье объявили власти этого самого северного японского региона.

По данным властей, это уже третья жертва коронавируса в Хоккайдо. Таким образом, общее число умерших от коронавируса в Японии к настоящему моменту достигло 12 человек. Самые высокие темпы распространения инфекции зафиксированы именно на северном острове Хоккайдо. Там в больницах находятся 66 человек с коронавирусом. В связи с этим власти префектуры в пятницу объявили локальный режим ЧС.

По последним данным от японского Минздрава, общее число заразившихся в Японии составляет 947 человек. Из них 705 случаев заражения произошли на борту круизного судна Diamond Princess, которое почти весь февраль находится на карантине в порту города Иокогама.

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