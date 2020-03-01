Командование вооруженных сил Сирии объявило о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб. Согласно приказы ВС САР, все объекты в воздухе будут восприниматься как враждебные и сбиваться силами ПВО, сообщает «Лайф» со ссылкой на сирийское государственное агентство САНА.

– Командование вооруженных сил заявляет о закрытии воздушного пространства для самолетов и любых беспилотных аппаратов над северо-западом Сирии и особенно над провинцией Идлиб. Любые самолеты, нарушившие наше воздушное пространство, будут восприняты как враждебные и сбиты с целью не допустить выполнения ими задач, – цитирует агентство заявление сирийского командования.

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