В Идлибской зоне деэскалации в воскресенье был сбит военной самолет сил режима Башара Асада, передает агентство «Анадолу».
В Идлибской зоне деэскалации в воскресенье был сбит военной самолет сил режима Башара Асада, передает агентство «Анадолу».
Дата: 2020/03/01 13:44
Раздел: Мир
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