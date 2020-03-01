Святой престол в понедельник открывает историкам и исследователям доступ к хранящимся в его архивах документам о противоречивом понтификате Пия XII (1939-1958 годы), связанном со Второй мировой войной.

Решение об этом принял лично папа Римский Франциск, который объявил о нем ровно год назад по случаю 80-летия со дня избрания Эудженио Пачелли (мирское имя Пия XII) на Апостольский престол. Поясняя свой шаг, он подчеркнул, что годы понтификата Пия XII пришлись на «один из самых печальных и темных моментов ХХ века», связанных со Второй мировой войной. В этой связи папа Франциск указал, что фигура Пия XII стала предметом внимательного изучения со стороны многих историков, вызвав при этом дискуссии и даже критику в адрес главы Римско-католической церкви, передает РИА Новости.

Решения Пачелли неоднократно подвергалась серьезной критике со стороны авторитетных историков. Так, будучи государственным секретарем Ватикана, он активно содействовал заключению конкордата с нацистской Германией, который был подписан в июле 1933 года. Многие его действия после избрания на Апостольский престол также вызвали критические высказывания и публикации известных исследователей истории Второй мировой войны. В частности, понтифика обвиняли в том, что, публично призывая к миру, он так и не решился на прямое осуждение нацизма и не прервал отношения с режимами, которые были союзниками Гитлера.

Наиболее серьезные претензии историков к Пию XII связаны с его чрезвычайно сдержанной позицией в вопросе о нацистских преступлениях против человечности и геноциде евреев. Обвиняя понтифика в молчании и непротивлении зверствам нацистов, многие исследователи обращали особое внимание на трагические события октября 1943 года, когда немцы депортировали из Рима в концлагерь Освенцим более тысячи евреев столичного гетто. В то же время хорошо известны случаи, когда представители Римско-католической церкви участвовали в спасении евреев, укрывая их в храмах и монастырях.

После того, как в 2009 году папа Бенедикт XVI решил активизировать процесс беатификации (причисления к лику блаженных) Пачелли, на Ватикан обрушилась новая волна критики, в том числе со стороны влиятельных международных еврейских организаций. В итоге в июне 2009 года постулатор Петер Гумпель, занимавшийся сбором всей информации о деяниях и добродетелях Пия XII, сообщил, что Бенедикт XVI не подпишет документы о его беатификации, поскольку находится под глубоким впечатлением от встреч с еврейскими представителями.

Minval.az