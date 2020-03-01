Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях американец Майки Гарсия завоевал вакантный бриллиантовый пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC). В 12-раундовом поединке в полусреднем весе, который прошел в городе Фриско (США, штат Техас), он выиграл у соотечественника Джесси Варгаса по очкам — 114:113, 116:111, 116:111.

В послужном списке 32-летнего Гарсии теперь 40 побед (30 нокаутом) и одно поражение. Американец становился чемпионом мира в четырех весовых категориях, каждый раз отбирая титул у действующих владельцев поясов, передает ТАСС.

В активе 30-летнего Варгаса 29 побед (11 нокаутом) и два поражения, еще два поединка завершились ничейным результатом. Спортсмен в разное время являлся обладателем титулов чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) в полусреднем весе и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в суперлегком весе.

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