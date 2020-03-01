Турция за сутки пропустила в Евросоюз почти 50 тысяч беженцев. В ночь на пятницу Анкара открыла границы и предоставила автобусы для вывоза мигрантов, передает телеканал «Звезда».

«Число мигрантов, покинувших нашу страну через Эдирне, составляет 47 113», — написал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу в своем аккаунте в Twitter.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 29 февраля заявил, что страна открыла границы с Евросоюзом для беженцев из Сирии. Он напомнил, что еще в 2016 году Анкара и Брюссель согласовали план по совместной борьбе с миграционным кризисом. В числе прочего он предусматривает оказание Турции финансовой помощи, а также прием странами ЕС легальных мигрантов-сирийцев по принципу «один на одного». Но, как заявил Эрдоган, Евросоюз свои обязательства не выполняет.

Minval.az