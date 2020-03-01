Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в субботу обвинил правительство Боливарианской Республики в попытке убить его после того, как манифестация с его участием подверглась нападению.

«Диктаторский режим пытался убить меня. В нашей машине девять пулевых отверстий», — сказал Гуайдо в обращении, которое транслировалось в его Twitter.

Ранее депутат Альфонсо Маркина сообщил, что организованная венесуэльской оппозицией субботняя манифестация в городе Барксимето в западном штате Лара подверглась нападению. По словам Гуайдо, был тяжело ранен в том числе 16-летний подросток.

Оппозиционер также заявил, что несмотря на нападение, «не отступится от борьбы» против правительства президента Николаса Мадуро.

Ver a la dictadura apuntarnos a mí y a nuestra gente ni me amedrenta ni nos asusta. Cuando entré en esto sabía a lo que me exponía. Lo que no tiene perdón es que haya un muchacho de 16 años herido gravemente, cuando lo único que reclama es su derecho a vivir en Libertad. https://t.co/an4icGPbB3 — Juan Guaidó (@jguaido) February 29, 2020

Minval.az