Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в субботу обвинил правительство Боливарианской Республики в попытке убить его после того, как манифестация с его участием подверглась нападению.
«Диктаторский режим пытался убить меня. В нашей машине девять пулевых отверстий», — сказал Гуайдо в обращении, которое транслировалось в его Twitter.
Ранее депутат Альфонсо Маркина сообщил, что организованная венесуэльской оппозицией субботняя манифестация в городе Барксимето в западном штате Лара подверглась нападению. По словам Гуайдо, был тяжело ранен в том числе 16-летний подросток.
Оппозиционер также заявил, что несмотря на нападение, «не отступится от борьбы» против правительства президента Николаса Мадуро.
Ver a la dictadura apuntarnos a mí y a nuestra gente ni me amedrenta ni nos asusta. Cuando entré en esto sabía a lo que me exponía.
Lo que no tiene perdón es que haya un muchacho de 16 años herido gravemente, cuando lo único que reclama es su derecho a vivir en Libertad. https://t.co/an4icGPbB3
— Juan Guaidó (@jguaido) February 29, 2020