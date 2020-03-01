Турция объявила о приостановке всех пассажирских рейсов в аэропорты Италии, Южной Кореи и Ирака из-за распространения коронавируса в этих странах, заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа.

Ранее Турция приостановила выполнение авиарейсов в аэропорты Китая и Ирана из-за коронавируса.

«В связи ситуацией с коронавирусом по предложению нашего научного совета мы ввели еще одну меру. С этой ночи приостанавливаются все пассажирские рейсы туда и обратно между Турцией и Италией, Южной Кореей и Ираком», — говорится в заявлении министра.

Minval.az