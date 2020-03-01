Греция перебрасывает еще 1 тыс. военных и 400 полицейских с бронетехникой к КПП «Кастаниес» на границе с Турцией для предотвращения попыток ее перехода тысячами нелегальных мигрантов и беженцев, которые скопились в этом районе.

Как передает ТАСС, об этом сообщила в субботу газета Kathimerini со ссылкой на решения Генерального штаба национальной обороны Греции и министерства по делам защиты граждан, которому подчиняется полиция.

По информации издания, усиливаются греческие вооруженные силы в области Эврос на северо-востоке страны в связи с возникшей напряженностью в районе греко-турецкой сухопутной границы после решения Анкары не препятствовать попыткам мигрантов и беженцев нелегально попасть в Грецию. Решено перебросить в Эврос еще около тысячи военнослужащих из Центральной, Северной и Западной Греции. В четверг в эту область были направлены две роты десантно-диверсионных войск. На месте находится и начальник Генерального штаба национальной обороны Греции Константинос Флорос.

Как ожидается, к вечеру в район сухопутной греко-турецкой границы прибудут еще 400 полицейских из всех районов Греции, чтобы участвовать в патрулировании на всей протяженности границы. Греческая полиция использует дроны, чтобы следить за передвижениями нелегальных мигрантов на турецкой территории вдоль границы.

В районе границы сейчас находятся более 7 тыс. мигрантов и беженцев, часть которых, по наблюдениям греческой стороны, была привезена из внутренних районов Турции на автобусах в сопровождении турецких военных автомобилей. Сотни беженцев находятся у КПП «Кастаниес», а другие растянулись вдоль построенного греческой стороной на границе металлического заграждения высотой 3 м, затянутого сверху колючей проволокой. В одном месте мигранты смогли разобрать в субботу участок забора и попытались перелезть на территорию Греции, однако отряды полицейского спецназа применили против них слезоточивый газ и светошумовые гранаты и заставили отступить.

В свою очередь мигранты бросали в полицейских гранаты со слезоточивым газом турецкого производства. Их потом продемонстрировали журналистам греческие военные. Греческие военные и полицейские в настоящее время заделывают проделанную брешь в заграждении.

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