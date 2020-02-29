Бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон раскритиковал соглашение, подписанное в субботу США и движением «Талибан», заявив, что его заключение представляет угрозу для жителей США, а также посылает неверный сигнал террористам и врагам страны в целом.

«Подписание этого соглашения с «Талибаном» представляет неприемлемую опасность для гражданского населения США. Это сделка в стиле [44-го президента США Барака] Обамы. Узаконивание талибов посылает неверный сигнал ИГ, террористам из «Аль-Каиды» и американским врагам в целом», — написал Болтон в своем Twitter.

Minval.az