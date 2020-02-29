Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводил в последний путь Эмре Байсала, ставшего шехидом во время авиаудара сирийских сил в провинции Идлиб.
Похороны прошли в Стамбуле.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводил в последний путь Эмре Байсала, ставшего шехидом во время авиаудара сирийских сил в провинции Идлиб.
Похороны прошли в Стамбуле.
Дата: 2020/02/29 22:24
Раздел: Мир
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