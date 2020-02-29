Обострение ситуации вокруг Идлиба не должно стать поводом для вмешательства США.

Как передает ТАСС, об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани во время телефонного разговора с его российским коллегой Владимиром Путиным в субботу.

«Нельзя допустить, чтобы ситуация в Идлибе стала предлогом для вмешательства со стороны США», — цитирует иранского президента его пресс-служба. Он добавил, что «сирийская проблема имеет только политическое решение».

По словам Роухани, «ситуация в Идлибе вызывает беспокойство». «Необходимо как можно скорее перейти к реализации договоренностей в рамках астанинского процесса, чтобы добиться безопасности в регионе и искоренения терроризма», — сказал он.

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