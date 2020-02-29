Президент США Дональд Трамп после подписания соглашения с афганским движением «Талибан» заявил, что США работают над тем, чтобы, наконец, прекратить самую длительную войну США и вернуть солдат домой, передает РИА Новости.

«Мы работаем над тем, чтобы, наконец, положить конец самой длительной войне Америки и вернуть наши войска домой», — говорится в распространенном заявлении Трампа.

США и афганское движение «Талибан» подписали в субботу в Катаре мирное соглашение, которое предусматривает вывод американских войск из Афганистана и начало межафганского диалога. Стороны договорились, что США сократят численность войск в Афганистане с 12 тысяч до 8,6 тысячи человек в течение 135 дней, а после этого продолжат вывод всех американских сил и сил НАТО в течение 14 месяцев, если «Талибан» воздержится от насилия. Кроме того, соглашение предусматривает «постоянное и всеобъемлющее перемирие». Прямые переговоры между «Талибаном» и правительством Афганистана будут вестись в рамках межафганского диалога. После начала межафганского диалога «Талибан» начнет взаимодействовать с СБ ООН для исключения своих членов из санкционного списка, рассчитывает сделать это к концу мая 2020 года. США при этом пригрозили аннулировать соглашение, если талибы не будут следовать договоренностям.

В этот же день была подписана совместная декларация США и афганских властей, в которой отмечается важность крепких связей двух стран и продолжение поддержки сил безопасности Афганистана, в частности, для борьбы с терроризмом.

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