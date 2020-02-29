Власти Эквадора подтвердили первый случай коронавируса в стране, заболевшая находится в критическом состоянии, сообщила министр здравоохранения страны Каталина Андрамуньо.

«Мы можем подтвердить первый случай заболевания коронавирусом в нашей стране, речь идет о гражданке Эквадора, прибывшей из Испании 14 февраля», — сказала министр, чье заявление транслировалось на портале El Comercio.

Женщина приехала на родину без симптомов болезни, но в следующие дни почувствовала себя плохо. Пациентка, которой более 70 лет, находится в критическом состоянии.

Minval.az