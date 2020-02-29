Политический процесс является единственно возможным решением кризиса в Сирии.

Как передает ТАСС, об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган в субботу в ходе телефонных переговоров с президентом Ирана Хасаном Роухани.

«Эрдоган назвал политический диалог единственным способом решения проблем в Сирии», — сообщила пресс-служба президента Ирана. По ее данным, турецкий лидер отметил, что «переговоры [в рамках астанинского процесса] достигли хороших результатов и они должны продолжаться ради достижения стабильного мира [в Сирии]».

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