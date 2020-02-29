США и страны НАТО полностью выведут свои войска с афганской территории в течение 14 месяцев.

Об этом говорится в совместной декларации Вашингтона и Кабула по установлению мира в Афганистане, опубликованной в субботу.

«США и их союзники, а также члены коалиции завершат вывод войск из Афганистана в течение следующих 14 месяцев», — приводит текст заявления телеканал TOLO News. Также отмечается, что «все вооруженные силы будут выведены со своих баз при условии выполнения движением «Талибан» договоренностей в рамках соглашения с США».

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