В иранском городе Бендер-Аббас местные жители попытались сжечь больницу, куда, предположительно, привезли несколько человек, у которых был выявлен коронавирус.

Видео с произошедшим в субботу, 29 февраля, опубликовал в своем Twitter-аккаунте телеканал Iran International.

На кадрах видно, как за забором полыхает одно из зданий медучреждения. За этим наблюдают горожане, которые вышли на улицы, протестуя против размещения инфицированных коронавирусом в Бендер-Аббасе. Спустя некоторое время пожар был потушен.

По данным Iran International, недовольство местных жителей вызвала информация о том, что в местную больницу из города Кума перевезли десять человек, у которых обнаружили коронавирус. Однако, как заявила телеканалу представитель Медицинского университета Хормозгана Фатима Норузян, сообщения о переводе в Бендер-Аббас новых больных не соответствуют действительности.

ساعتی پیش و درپی انتشار خبری درباره نگهداری چند بیمار مبتلا به #کرونا در درمانگاه شهرک توحید بندرعباس، شماری از مردم معترض به این اقدام با هجوم به درمانگاه، بخشی از آن را به آتش کشیدند. pic.twitter.com/CQVM7noFcQ — ايران اينترنشنال (@IranIntl) February 28, 2020

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