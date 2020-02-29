Турция не хочет войны, но в случае возникновения угрозы своей безопасности без колебаний применит силу.

Как передает «Анадолу», об этом заявил постпред Турции при ООН Феридун Синирлиоглу на экстренном заседании Совбеза ООН по Идлибу.

По словам постпреда, в радиолокационных съемках видно, как во время воздушных атак на турецких военных в Идлибе над районом кружили самолеты режима Башара Асада и России.

По турецким военным нанесены преднамеренные удары, заявил Синирлиоглу, подчеркнув, что удары по позициям турецких военных были нанесены несмотря на координацию действий с российской стороной и предупреждения Анкары. Под прицел попала даже военная машина скорой помощи, которая находилась там для вывода раненых военных из зоны, отметил дипломат.

Синирлиоглу сообщил, что Анкара продолжает диалог с Москвой по урегулированию ситуации в Идлибе, напомнив, что во время подлых ударов по турецким военным российская делегация находилась в Анкаре.

Турецкая сторона повторила намерения оставаться в наблюдательных пунктах в Идлибе и продолжать их подкрепление, заявил постпред.

Синирлиоглу подчеркнул, что турецкие военные пожертвовали своей жизнью, чтобы спасти мирных жителей Идлиба.

«Турция не хочет войны. Но она будет готова применить силу, если появится угроза ее безопасности. Несомненно, Анкара готова будет рассматривать применение любых ответных мер на провокации и агрессию», заявил дипломат.

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