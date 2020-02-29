Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) турецких ВВС нанесли удары по штабу сирийских войск в районе Эз-Зерба к югу от города Алеппо. Как сообщил в субботу телеканал Al Mayadeen, в результате ракетной атаки среди сирийских военных и бойцов формирований шиитской партии «Хезболлах» есть погибшие и раненые. Их численность не приводится.

Как указывает телеканал, вслед за налетом БПЛА турецкая артиллерия открыла огонь по позициям сил Асада, а формирования сирийской вооруженной оппозиции начали атаку на город Эз-Зерба, который находится у шоссе Алеппо — Хама.

Minval.az