Вооруженные силы Турции нанесли удары по сирийским заводам по производству химического оружия. С таким утверждением выступил в субботу президент Турции Тайип Эрдоган.

«В ходе нанесения ударов были уничтожены авиационные взлетно-посадочные полосы, где находятся объекты по производству химического оружия. По состоянию на вчерашний вечер, семь складов с химическими веществами были взорваны. Мы бы никогда не хотели, чтобы все дошло до такого развития событий, но если они заставили нас пойти на это, то они будут терпеть последствия», — утверждал президент на встрече с депутатами в Стамбуле.

Minval.az