Турция не просила применить статью Североатлантического договора, в которой говорится о поддержке всеми членами альянса страны, которая подвергается нападению. Об этом агентству Reuters сообщил высокопоставленный источник в Государственном департаменте США.

По его словам, Вашингтон в срочном порядке ищет возможности оказать помощь Анкаре, чьи потери в провинции Идлиб за последние сутки составили более 30 человек. При этом в Госдепе заявили, что не намерены отправлять американских военнослужащих в помощь Турции. В Вашингтоне заверяют, что помощь будет ограничиваться предоставлением разведывательных данных и дополнительного снаряжения.

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