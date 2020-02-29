Постоянное представительство Греции наложило вето на заявление НАТО, которое готовилось в поддержку Анкары после активизации столкновений в сирийской провинции Идлиб. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщила газета To Vima.

Глава МИД Греции Никос Дендиас дал соответствующее указание, когда во время заседания Североатлантического совета был согласован текст совместного заявления. В текст не включили греческое предложение сделать ссылку на соблюдение декларации между ЕС и Турцией по проблеме беженцев и мигрантов, подписанной в марте 2016 года.

Отмечается, что это требование Греции встретило сильное сопротивление со стороны ряда стран, в том числе Великобритании, Германии, США и Франции.

Minval.az