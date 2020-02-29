ВС Турции продолжают наносить удары по целям армии режима Башара Асада в на северо-западе Сирии.

Как пишет «Анадолу» со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции, в течение сегодняшнего дня нейтрализованы 56 солдат войск дамасского режима.

Кроме того, уничтожены 8 танков, 4 БТР, 5 гаубиц и 2 ракетные установки противника.

Также сообщается, что в Сирии погиб еще один турецкий солдат.

Инцидент произошел в провинции Идлиб. В результате артиллерийского огня войск Асада погиб турецкий солдат, еще двое были ранены.

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