Власти Канады заявили, что с 31 марта Королевская канадская конная полиция не будет охранять семью принца Гарри в Ванкувере.

Сейчас безопасность герцогов Сассекских обеспечивается за счет государственного бюджета. Охрана принца Гарри и Меган Маркл снова ляжет на плечи британских налогоплательщиков, пишет «Лента.ру».

С 31 марта принц Гарри и Меган Маркл официально перестанут представлять королевскую семью, о желании снять с себя полномочия они заявили 8 января. Герцоги Сассекские планируют финансово независимую жизнь.

В настоящий момент принц Гарри с женой и сыном живут на шикарной вилле. Их жизни досаждают репортеры, но пара не хочет возвращаться в Великобританию.

Minval.az