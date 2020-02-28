Тегеран считает заявления Вашингтона о помощи в борьбе с коронавирусом пропагандистским, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, пишет РИА Новости.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон предлагал помощь Тегерану по борьбе с коронавирусом.

«Заявление о помощи Ирану для борьбы с коронавирусом от страны, чей экономический терроризм оказывает масштабное давление на народ Ирана и ограничивает возможности приобретения лекарств и медоборудования – постыдная политическая и психологическая игра», — сказал Мусави, назвав высказывания из Вашингтона лицемерными и пропагандистскими.

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