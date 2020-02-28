По меньшей мере 210 пациентов с коронавирусом умерли в Иране. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на источники.

Официально власти страны сообщали о 34 погибших. Всего в стране заболели 388 человек, однако эта цифра также может быть выше.

28 февраля стало известно, что парламент Ирана приостанавливает работу из-за угрозы распространения коронавируса. Накануне сообщалось, что коронавирус обнаружили у вице-президента страны по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар, а также у главы комитета по вопросам национальной безопасности Меджлиса Моджтабы Зоннура и депутата Махмуда Садеки.

О первых случаях коронавируса в Иране стало известно 19 февраля.

Вскоре коронавирус обнаружили у заместителя министра здравоохранения Ирана Ираджа Харирчи, который до этого усомнился в масштабах эпидемии.

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