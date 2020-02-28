38% американцев заявили, что ни при каких обстоятельствах не будут покупать пиво Corona из-за опасений, связанных с распространением коронавируса. Как сообщает «Дождь», это следует из опроса компании 5W Public Relations.

Компания заказала исследование в связи с тем, что в конце января пользователи стали часто вбивать в поиск запросы beer coronavirus и corona beer virus. Социологи опросили 737 человек, пьющих пиво.

Из тех, кто обычно пьет Corona, отказаться от него решили 4% опрошенных; еще 14% сказали, что не станут заказывать это пиво в общественных местах.

Только 16% были озадачены вопросом о связи пива Corona с коронавирусом.

«Хотя компания утверждает, что потребители понимают, что связи между пивом Corona и коронавирусом нет, это все равно катастрофа для бренда. В конце концов, какой бренд захочет ассоциироваться с вирусом, убивающим людей по всему миру?» — резюмирует директор 5WPR Рон Торосьян.

В финансовом отчете за 2019 год корпорация Anheuser-Busch InBev отчиталась о росте продаж пива Corona за пределами Мексики на 21%. Однако с января 2020 года эпидемия коронавируса сократила доходы компании на 285 миллионов долларов.

К 28 февраля число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 83 896 человек. Из них 2 867 умерли, 36 839 выздоровели. Почти 4,5 тысячи случаев зарегистрированы за пределами материкового Китая, 60 из них приходятся на США.

Ранее президент Дональд Трамп допустил возможность применения закона времен «холодной войны», дающего ему право требовать от бизнеса выполнять заказы для нужд страны, чтобы нарастить производство средств индивидуальной защиты.

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