Почти 60 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 зафиксированы в Германии, сообщила представительница министерства здравоохранения страны Сюзанне Вакерс.

Ранее в пятницу заместитель главы института Роберта Коха Ларс Шаде заявил, что всего с начала вспышки в Германии подтвердили 53 случая коронавируса.

«В Германии в настоящее время почти 60 случаев», — заявила она на брифинге в пятницу.

Она добавила, что ситуация развивается динамично, поэтому точные данные назвать затруднительно. По ее словам, озвученное число включает выздоровевших инфицированных, в данном случае речь идет о жителях Баварии, где в Германии были зафиксированы первые случаи заражения еще в конце января. Ситуация с распространения вируса ухудшилась на текущей неделе, число подтвержденных случаев резко выросло в последние два дня. Власти заявили, что страна находится «в начале эпидемии».

Minval.az