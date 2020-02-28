Вооруженные силы (ВС) Турции направили в провинцию Идлиб армейскую колонну из 22 транспортных средств и единиц бронетехники, сообщает газета Sabah.

В колонне замечены бойцы отрядов специального назначения и артиллерийских подразделений.

Кроме того, со взлетной полосы турецкой авиабазы Инджирлик в небо поднялись два истребителя F-16 и один беспилотный летательный аппарат. На базе приземлились вертолет и самолет специального назначения.

Согласно сообщению в районе авиабазы наблюдается непрерывное движение транспортных самолетов.

Minval.az