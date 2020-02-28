Тысячи беженцев из Сирии, Пакистана, Ирана и Ирака продолжают двигаться в сторону границ Турции с Европой после сообщений о том, что Турция больше не препятствует перемещению беженцев в Европу, сообщает телеканал Haberturk.

На фоне сообщений о том, что турецкие пограничники не будут препятствовать переходу через границу, беженцы разных национальностей, находящиеся на территории Турции, собираются большими группами и двигаются пешком или на транспорте в сторону наземных и морских пограничных пунктов, связывающих Турцию с европейскими странами, сообщил телеканал.

По информации телеканала, колонны беженцев замечены в Стамбуле, Эдирне, Измире, Айдыне.

Сирийские беженцы проживают на данный момент в различных странах, наибольшее их число в соседних с Сирией Ливане, Турции, Иордании. Так, в одной только Турции находятся около 3,6 миллиона беженцев.

Minval.az