В штаб-квартире НАТО в Брюсселе в пятницу началось экстренное заседание военно-политического блока, созванное по требованию Турции в ответ на гибель военных в Идлибской зоне деэскалации.
По завершении экстренного заседания генсек НАТО Йенс Столтенберг выступит с заявлением для прессы.
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Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибской зоне деэскалации.
Заседание пройдет в пятницу в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе.
Ожидается, что в ходе заседания будет обсуждена воздушная атака, в результате чего погибли 33 турецких военных.
В результате воздушного удара сил режима Башара Асада в Идлибской зоне деэскалации 27 февраля погибли 33 турецких военнослужащих, 32 получили ранения.
Активную поддержку продвижению сторонников Асада оказывает Россия.