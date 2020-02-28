В штаб-квартире НАТО в Брюсселе в пятницу началось экстренное заседание военно-политического блока, созванное по требованию Турции в ответ на гибель военных в Идлибской зоне деэскалации.

По завершении экстренного заседания генсек НАТО Йенс Столтенберг выступит с заявлением для прессы.

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Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибской зоне деэскалации.

Заседание пройдет в пятницу в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе.

Ожидается, что в ходе заседания будет обсуждена воздушная атака, в результате чего погибли 33 турецких военных.

В результате воздушного удара сил режима Башара Асада в Идлибской зоне деэскалации 27 февраля погибли 33 турецких военнослужащих, 32 получили ранения.

Активную поддержку продвижению сторонников Асада оказывает Россия.

Minval.az