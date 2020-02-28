В Литве подтвержден первый случай заражения новым коронавирусом.

Об этом сообщает литовский Минздрав.

Согласно поступившей информации, инфицированный находится в больнице, расположенной в городе Шяуляй.

Отмечается, что пациент изолирован.

Как стало известно, коронавирусом он заразился в итальянской Вероне.

Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Нигерии, сообщает минздрав африканской страны.

«Федеральное министерство здравоохранения подтвердило случай заражения коронавирусом (COVID-19) в нигерийском штате Лагос», — говорится в заявлении ведомства в Twitter.

Нигерия стала третьим африканским государством после Алжира и Египта, где был выявлен носитель коронавируса, и первой такой страной в Черной Африке.

Minval.az