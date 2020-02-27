Палата представителей США приняла закон, признающий суд Линча федеральным преступлением на почве ненависти. За документ выступили 410 членов палаты, против — четыре, пишет «Дождь» со ссылкой на Vice.

Из четырех выступивших против трое представляют южные штаты (Флорида, Кентукки, Техас), еще один — Мичиган (Средний Запад). Журналистка Хейли Бёрд отметила, что изначально против законопроекта выступали еще пятеро человек, но в итоге изменили свое решение.

Закон носит имя Эмметта Тилла, темнокожего подростка, убитого в Миссисипи в 1955 году. Его внесли на рассмотрение в декабре прошлого года.

Впервые подобный законопроект предложил в 1900 году Джордж Генри Уайт, единственный на тот момент чернокожий конгрессмен. В первой половине ХХ века подобный закон вносился около 200 раз, однако он ни разу не был одобрен. Во многом этому препятствовали представители южных штатов, воспринимавшие его как посягательство на права штатов.

По данным организации Equal Justice Initiative, в период с 1887 по 1950 год в 12 южных штатах были линчеваны более четырех тысяч афроамериканцев.

В 2019 году белый студент Университета Иллинойса был обвинен в преступлении на почве ненависти за то, что повесил петлю в лифте. В 2017 году неизвестные развесили петли на выставке о сегрегации, которая проходила в Национальном музее афроамериканской истории и культуры в Вашингтоне. В 2016 году средней школе в Техасе был предъявлен иск на три миллиона долларов из-за того, что одноклассники затянули петлю на 12-летней чернокожей девочке и за веревку проволокли ее по земле.

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