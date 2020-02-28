Вспышка коронавируса и связанные с ней ограничения на передвижение отразятся на показателях индустрии въездного туризма Германии уже в ближайшие месяцы, снизив число въезжающих в страну туристов, сообщили порталу «Интерфакс-Туризм» в пресс-службе Национального туристического офиса Германии DZT (Deutsche Zentrale fur Tourismus).

«По оценке Tourism Economics, дочерней компания Oxford Economics, ожидается, что последствия COVID-19 будут более значительными, однако не столь продолжительными, как последствия эпидемии атипичной пневмонии SARS в 2003 году. Эксперты прогнозируют сокращение турпотока из КНР в зарубежные страны на 7-25 млн человек. В соответствии с этими прогнозами Национальный туристический офис Германии определил возможные последствия вспышки коронавирусной инфекции для индустрии въездного туризма ФРГ», — сообщили в турофисе.

DZT ориентируется на два возможных сценария дальнейшего развития инфекции, от которых будет зависеть размер ущерба для туристской отрасли.

«Первый сценарий предполагает, что продолжительность и влияние кризиса будут аналогичны ситуации 2003 года. Прогнозируемый итог — снижение числа зарегистрированных ночевок туристов из КНР на 17% в 2020 году. Второй сценарий обещает значительно более серьезное течение эпидемии коронавируса по сравнению с SARS и сокращение числа ночевок на 25%. В целом, вспышка коронавирусной инфекции может привести к сокращению индустрии въездного туризма Германии на 1%», — прогнозирует DZT.

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