В магазинах и ресторанах Ikea появятся растительные фрикадельки с высоким содержанием протеина — их вкус и текстура будут похожи на традиционные мясные фрикадельки, пишет «Дождь». Климатический след, оставляемый при их производстве, на 96% меньше, чем при производстве обычных фрикаделек. Таким образом, кампания стремится сократить свое воздействие на окружающую среду.

Растительные фрикадельки присутствуют в линейке «Икеи» с 2015 года, однако новый продукт будет по вкусу напоминать мясо, чтобы он стал более привлекательным для мясоедов. Они будут приготовлены из горохового протеина и крахмала, картофельных хлопьев, овса и яблок. Подавать их будут традиционно — с картофельным пюре, брусничным и сливочным соусами (будет ли он также сделан из растительных продуктов, не уточняется).

В европейских магазинах «Икеи» новые фрикадельки появятся в августе 2020 года.

Minval.az